Супруга президента Франции переболела коронавирусом

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эмманюэля Макрона, выздоровела после инфицирования коронавирусом и вернулась в Елисейский дворец. Об этом в субботу сообщила радиостанция FranceInfo со ссылкой на источники в администрации французского лидера.

Вирус был обнаружен у Брижит после теста, сделанного 24 декабря в форте Брегансон — резиденции президента на юге страны. Там президентская чета отмечала Рождество. Никаких сведений о ее заболевании Елисейский дворец тогда не распространял.

По сведениям радиостанции Europe1, тяжелых признаков болезни у супруги главы государства не наблюдалось.

Ранее Брижит уже находилась на самоизоляции, так как тест ее супруга на коронавирус 17 декабря 2020 года оказался положительным. Французский лидер уединился в своей резиденции Лантерн на территории Версальского дворцового комплекса, а Брижит находилась в президентской квартире в Елисейском дворце. Оттуда она затем отправилась в Брегансон вместе с выздоровевшим Макроном.

Тесты Брижит Макрон, сделанные в форте Брегансон 30 и 31 декабря, оказались отрицательными. С 4 января супруга президента находится в Елисейском дворце и возобновила свою обычную деятельность, сообщила FranceInfo.