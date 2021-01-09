Супруга президента Франции переболела коронавирусом

Брижит Макрон, супруга президента Франции Эмманюэля Макрона, выздоровела после инфицирования коронавирусом и вернулась в Елисейский дворец. Об этом в субботу сообщила радиостанция FranceInfo со ссылкой на источники в администрации французского лидера.
Вирус был обнаружен у Брижит после теста, сделанного 24 декабря в форте Брегансон — резиденции президента на юге страны. Там президентская чета отмечала Рождество. Никаких сведений о ее заболевании Елисейский дворец тогда не распространял.
По сведениям радиостанции Europe1, тяжелых признаков болезни у супруги главы государства не наблюдалось.
Ранее Брижит уже находилась на самоизоляции, так как тест ее супруга на коронавирус 17 декабря 2020 года оказался положительным. Французский лидер уединился в своей резиденции Лантерн на территории Версальского дворцового комплекса, а Брижит находилась в президентской квартире в Елисейском дворце. Оттуда она затем отправилась в Брегансон вместе с выздоровевшим Макроном.
Тесты Брижит Макрон, сделанные в форте Брегансон 30 и 31 декабря, оказались отрицательными. С 4 января супруга президента находится в Елисейском дворце и возобновила свою обычную деятельность, сообщила FranceInfo.
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