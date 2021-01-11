Правящая партия Казахстана победила на выборах в парламент

Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») лидирует на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), которые прошли 10 января. Об этом в понедельник сообщила на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина, представляя предварительные итоги голосования.
«Голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса распределились следующим образом: за партию „Нур Отан“ — 71,09%», — рассказала Мустафина.
По ее словам, партия «Ак жол» («Светлый путь») набрала 10,95% голосов, Народная партия Казахстана — 9,10%. Таким образом, трем партиям удалось преодолеть семипроцентный барьер и войти в парламент.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016