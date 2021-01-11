Правящая партия Казахстана победила на выборах в парламент

Правящая партия Казахстана «Нур Отан» («Свет Отечества») лидирует на выборах депутатов Мажилиса (нижней палаты парламента), которые прошли 10 января. Об этом в понедельник сообщила на брифинге секретарь Центральной избирательной комиссии Казахстана Сабила Мустафина, представляя предварительные итоги голосования.

«Голоса избирателей на выборах депутатов Мажилиса распределились следующим образом: за партию „Нур Отан“ — 71,09%», — рассказала Мустафина.

По ее словам, партия «Ак жол» («Светлый путь») набрала 10,95% голосов, Народная партия Казахстана — 9,10%. Таким образом, трем партиям удалось преодолеть семипроцентный барьер и войти в парламент.