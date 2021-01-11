Украина в 2021 году потратит 585 млрд на обслуживание и выплату госдолга

Согласно прогнозу Министерства финансов, Украина в 2021 году потратит 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января. Пиковые объемы платежей приходятся на март, июнь и сентябрь.

Об этом свидетельствуют данные на сайте министерства.

Так, в марте кредиторам предстоит выплатить 70,69 млрд грн, в июне — 76,80 млрд грн, в сентябре — 101,77 млрд грн.

418,80 млрд грн из общей суммы пойдут на обслуживание и погашение государственного внутреннего долга, 166,33 млрд грн — государственного внешнего долга.

Указанные суммы касаются только соглашений, действующих на 1 января 2021 года.

Минфин 4 января сообщил, что государственные внутренние займы в 2020 году составляли 389,2 млрд грн (94,6% от плана), внешние — 232,3 млрд грн (92,4%).