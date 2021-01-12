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Трамп прокомментировал тему импичмента

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Трамп прокомментировал тему импичмента

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп назвал рассмотрение в Конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением охоты на ведьм, что может вызвать «невероятный гнев». Высказывания Трампа перед отбытием в штат Техас приводит во вторник пресс-пул Белого дома.

«Мы не хотим насилия. ...Думаю, это (импичмент — Ред.) вызовет невероятный гнев», — сказал он. По словам президента, тема импичмента является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

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По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили о своей поддержке резолюции об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, отмечая, что этого числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в Палате представителей Конгресса США.

Дональд Трамп, импичмент, выборы в США
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Вторник, 12 января 2021
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