Трамп прокомментировал тему импичмента

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп назвал рассмотрение в Конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением охоты на ведьм, что может вызвать «невероятный гнев». Высказывания Трампа перед отбытием в штат Техас приводит во вторник пресс-пул Белого дома.
«Мы не хотим насилия. ...Думаю, это (импичмент — Ред.) вызовет невероятный гнев», — сказал он. По словам президента, тема импичмента является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».
По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили о своей поддержке резолюции об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, отмечая, что этого числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в Палате представителей Конгресса США.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016