Трамп прокомментировал тему импичмента

Действующий президент США республиканец Дональд Трамп назвал рассмотрение в Конгрессе вопроса об объявлении ему импичмента продолжением охоты на ведьм, что может вызвать «невероятный гнев». Высказывания Трампа перед отбытием в штат Техас приводит во вторник пресс-пул Белого дома.

«Мы не хотим насилия. ...Думаю, это (импичмент — Ред.) вызовет невероятный гнев», — сказал он. По словам президента, тема импичмента является «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики».

По меньшей мере 218 американских конгрессменов-демократов заявили о своей поддержке резолюции об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета Politico, отмечая, что этого числа законодателей достаточно для утверждения документа при проведении голосования по нему в Палате представителей Конгресса США.