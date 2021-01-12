Минувшая ночь в Испании стала самой холодной за 20 лет

Минувшая ночь стала самой холодной в Испании как минимум за последние 20 лет. Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

Как отметил официальный представитель Государственного метеорологического агентства королевства Рубен дель Кампо, «это самая холодная ночь во всей стране по крайней мере за 20 лет, с момента холодного фронта 2001 года». По данным агентства, в населенном пункте Бельо (автономное сообщество Арагон) столбик термометра опустился до минус 25,4 градуса, в муниципалитете Молина-де-Арагон (автономное сообщество Кастилия-Ла-Манча) — до минус 25,2 градуса. В районе мадридского аэропорта Барахас температура составила минус 13,2 градуса. В парке Ретиро в столице столбик термометра опустился до минус 7,4 градуса, что стало самым низким показателем с 1985 года.

Государственное метеорологическое агентство объявило во вторник предупреждение во многих регионах страны из-за похолодания. В некоторых автономных сообществах уровень погодной опасности повышен до самого высокого — красного.

Холодный фронт пришел в Испанию после самой сильной за последние полвека снежной бури, которая обрушилась на страну в конце прошлой недели. Из-за снегопада был парализован международный аэропорт Мадрид-Барахас, частично приостановлено железнодорожное сообщение, в некоторых регионах отменены занятия в учебных заведениях, сотни автомобилистов были вынуждены провести ночь в своих машинах на занесенных снегом дорогах.