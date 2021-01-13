Литва решила отказаться от вакцины Moderna

Литва решила отказаться от закупок вакцины от коронавируса американской компании Moderna, вместо нее будут дополнительно приобретены препараты производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Решение об этом в среду было принято на заседании правительства страны.
«Данный шаг вызван тем, что компания Moderna подняла на 33% цену на свой продукт и отказывается от поставок на прежних условиях», — сказал по итогам заседания журналистам министр здравоохранения Арунас Дулькис. Литва, по его утверждению, дополнительно закупит вакцину производства Pfizer и BioNTech.
Первая партия препарата Moderna в количестве 2,4 тыс. доз поступила в Литву 12 января. Как в связи с этим сообщил Минздрав, американская вакцина в январе и феврале будет поставляться в Литву еженедельно.
Вильнюс должен был закупить около 500 тыс. доз вакцины Moderna, 1,85 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer, 1,86 млн доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca и 1,24 млн доз препарата фирмы Janssen, которая является подразделением Johnson & Johnson.
До вторника Литва получила пять партий вакцины Pfizer и BioNTech. С начала поставок в середине ноября в страну поступило 66 690 доз препарата этих изготовителей.
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