Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

Аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter заблокирован по неизвестным причинам, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Аккаунт Sputnik V заблокирован. Мы выясняем причины этого», — сказал представитель фонда.
«Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины „Спутник V“ и договорились о проведении совместных клинических исследований», — отмечатся в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.
РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.
Напомним, ранее Twitter заблокировал аккаунт нынешнего президента США Дональда Трампа.
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