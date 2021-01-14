Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»

Аккаунт российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Twitter заблокирован по неизвестным причинам, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Аккаунт Sputnik V заблокирован. Мы выясняем причины этого», — сказал представитель фонда.

«Через Twitter мы открыто делились всей информацией о вакцине и том, как она работает. Через Twitter мы предложили AstaZeneca использовать один из компонентов вакцины „Спутник V“ и договорились о проведении совместных клинических исследований», — отмечатся в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

РФПИ попросил всех подписчиков обратиться в Twitter и попросить компанию вернуть доступ к учетной записи.

Напомним, ранее Twitter заблокировал аккаунт нынешнего президента США Дональда Трампа.