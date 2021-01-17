В Украине рекордные морозы, потеплеет в четверг

В воскресенье, 17 января, в Украине сохранится холодная погода с температурой ночью 17-22° мороза, в северных, северо-восточных областях до минус 25°, днем 11-16° мороза.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

На Закарпатье, Прикарпатье и в южных областях завтра ночью 11-16°, днем 5-10° мороза; на западе страны местами небольшой, днем в Приазовье умеренный снег, на остальной территории без осадков. В Крыму в течение суток снег, температура 3-8° мороза. На дорогах Украины местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м /с.

18-19 января в Украине также будет холодно: температура ночью 17-22°, в северных и западных областях местами до 25° мороза, днем 10-15° мороза; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 10-15°, днем (и на Прикарпатье) 5-10° мороза. Без существенных осадков, лишь ночью 18 января в восточных областях умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м /с.

20-21 января в Украине без существенных осадков. Температура + 20 января в восточных областях ночью 15-21°, днем 10-15° мороза, на остальной территории ночью 11-18°, днем4-10° мороза (на западе около 0°); 21 января ночью 6-12° мороза (на востоке до 17 ° мороза), днем от 3° мороза до 3° тепла, в западных и большинстве южных областей ночью 1-7° мороза, днем 2-7° тепла.

В столичном регионе 17 января холодная без осадков погода с температурой в Киеве ночью 18-20°, днем 13-15° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м /с. По области ночью 17-22°, местами до 25° мороза, днем 11-16° мороза.

18-19 января в столице сохранится холодная погода: температура ночью 17-22° мороза, местами до 25°, днем 10-15° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м /с.

20-21 января в Киеве без существенных осадков. Температура + 20 января ночью 13-18°, днем 5-10° мороза; 21 января ночью 6-11°, днем от 2° мороза до 3° тепла.