Бродскому перекрыли дорогу к откатам, поэтому он мстит фейком о «тайной вакцинации», — Иванов

Распространяя фейки о якобы тайной вакцинации украинских чиновников, Михаил Бродский пытается свести личные счеты с Кабмином. Об этом заявил блогер и журналист Сергей Иванов.
«Что касается Бродского, то он имеет личный мотив для мести правительству. Я неоднократно слышал, что он активно лоббировал проект в медицинской сфере с привлечением бюджетных денег, но получил отказ», — уверен Сергей Иванов.
Журналист назвал фейком фотографию вакцины Pfizer, которую Бродский опубликовал у себя в Facebook с подписью «Для израильского Минздрава. Вот это колет Гольдман и Радуцький». Поиск изображения в Google указывает, что оно сделано в клинике Royal Victoria Hospital в Белфасте.
Кроме того, пишет Иванов, указанная вакцина до сих пор не поступила на коммерческий рынок ни в одной стране мира. А если бы и попала в Украину, хранить ее попросту негде. Вакцина должна храниться при крайне низких температурах — в Украину завезен только один такой холодильник, он находится в специальном центре возле аэропорта «Борисполь».
Информацию Бродского уже опровергли Денис Шмыгаль, Михаил Радуцкий, а также в Министерстве здравоохранения Израиля. «Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал», — заявила пресс-секретарь израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна в комментарии BBC News, передает Апостроф.
Напомним, бизнесмен и глава редакционного совета издания Obozrevatel Михаил Бродский сообщил, что в Украину из Израиля нелегально завезли вакцину Pfizer для тайной вакцинации топ-чиновников. По его словам, за 2,5 тыс. евро в частной клинике «Медиленд» якобы вакцинировались премьер-министр Денис Шмыгаль, глава профильного комитета ВРУ Михаил Радуцкий и другие нардепы.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016