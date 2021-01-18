Бродскому перекрыли дорогу к откатам, поэтому он мстит фейком о «тайной вакцинации», — Иванов

Распространяя фейки о якобы тайной вакцинации украинских чиновников, Михаил Бродский пытается свести личные счеты с Кабмином. Об этом заявил блогер и журналист Сергей Иванов.

«Что касается Бродского, то он имеет личный мотив для мести правительству. Я неоднократно слышал, что он активно лоббировал проект в медицинской сфере с привлечением бюджетных денег, но получил отказ», — уверен Сергей Иванов.

Журналист назвал фейком фотографию вакцины Pfizer, которую Бродский опубликовал у себя в Facebook с подписью «Для израильского Минздрава. Вот это колет Гольдман и Радуцький». Поиск изображения в Google указывает, что оно сделано в клинике Royal Victoria Hospital в Белфасте.

Кроме того, пишет Иванов, указанная вакцина до сих пор не поступила на коммерческий рынок ни в одной стране мира. А если бы и попала в Украину, хранить ее попросту негде. Вакцина должна храниться при крайне низких температурах — в Украину завезен только один такой холодильник, он находится в специальном центре возле аэропорта «Борисполь».

Информацию Бродского уже опровергли Денис Шмыгаль, Михаил Радуцкий, а также в Министерстве здравоохранения Израиля. «Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал», — заявила пресс-секретарь израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна в комментарии BBC News, передает Апостроф.

Напомним, бизнесмен и глава редакционного совета издания Obozrevatel Михаил Бродский сообщил, что в Украину из Израиля нелегально завезли вакцину Pfizer для тайной вакцинации топ-чиновников. По его словам, за 2,5 тыс. евро в частной клинике «Медиленд» якобы вакцинировались премьер-министр Денис Шмыгаль, глава профильного комитета ВРУ Михаил Радуцкий и другие нардепы.