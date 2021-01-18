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В НАТО не собираются учитывать мнение России по поводу членства Грузии и Украины

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В НАТО не собираются учитывать мнение России по поводу членства Грузии и Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что у России нет права решать, быть или не быть суверенным государствам Украине и Грузии членами организации Североатлантического договора.

«У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО», — сказал он в понедельник, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Парижской научной школы по вопросам иностранных дел, передает Интерфакс.

В качестве примера Столтенберг привел свою собственную страну.

«На то время Советскому Союзу не нравилось, что мы хотим стать членом НАТО. Сталин четко заявил, что он хочет, чтобы Норвегия стояла в стороне от НАТО, но, к счастью, лидеры НАТО в Париже, Лондоне, Вашингтоне и везде сказали „нет“. Норвегия, соседка России, имеет суверенное право решать свой собственный путь, они хотят быть членами, они соответствуют стандартам НАТО, и мы их приветствуем», — объяснил он.

Генсек подчеркнул, что для него лично ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее, это «почти провокация».

«Это как бы вновь принять сферы влияния, это принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена. Мы не хотим такого мира. Мы хотим такой мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это — фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться», — объяснил Столтенберг свое видение.

В этой связи генсек заявил, что, если Грузия хочет быть членом НАТО, «не России это остановить».

«Будет или нет Грузия членом — это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства». То, что они (РФ) сделали, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии — неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир«, — констатировал он.

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При этом он отметил, что роль НАТО заключается в поддержке этих стран, помогая им в развитии возможностей, в проведении реформ, предоставляя обучение, присутствуя «в разных формах», как в Грузии, так и в Украине.

«Конечно, мы должны найти политическое решение разным конфликтам — Молдова, Нагорный Карабах. Конфликты разные, но главный месседж заключается в том, что мы должны уважать суверенитет и искать политическое решение, и НАТО поддерживает различные усилия по их поиску», — сказал Столтенберг.

Россия, НАТО, Йенс Столтенберг
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