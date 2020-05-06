Войти
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР
позиция
Трамп заявил, что его победа на выборах предотвратила войну с КНДР
Лукашенко пригласил Зеленского приехать к нему на парад Победы
соседи
Лукашенко пригласил Зеленского приехать к нему на парад Победы
Кличко разрешил продавать кофе на вынос
столица
Кличко разрешил продавать кофе на вынос

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

скандал
RSS

Известный бизнесмен рассказал, чем занимается Бродский во время карантина

564
Известный бизнесмен рассказал, чем занимается Бродский во время карантина

Известный бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс раскритиковал предпринимателя Михаила Бродского за недостаточную помощь стране в борьбе с коронавирусом и обвинил в мародерстве во время карантина. Поводом для этого стали нападки со стороны Бродского в адрес Офиса Президента и, в частности, замглавы ОП Кирилла Тимошенко в связи с поставками из Китая медицинского оборудования и средств защиты, закупленных за счет средств представителей крупного бизнеса. Фукс не выбирает выражений и называет Бродского «свиньей».

«Как человек, который в отличие от свинки финансирует борьбу с коронавирусом в Украине, могу сказать, что в ОП (в том числе и Тимошенко) все же предпринимают усилия по объединению и координации власти и бизнеса», — написал Павел Фукс в своем Телеграм-канале.

Он сообщил, что в рамках штаба помощи медикам, созданного по инициативе президента Владимира Зеленского, купил два рентген-диагностических комплекса за 13 млн 400 тыс. грн и оплатил чартер с гуманитарной помощью из Женевы.

«Это всё за заработанные мной деньги, из которых уплачены налоги», — отметил он.

В то же время, по информации Фукса, фирма «Венето», принадлежащая Бродскому, передала врачам в Черкассах болгарку (электроинструмент) и 100 защитных костюмов.

Читайте также: Том Круз снимется в фильме на борту МКС

При этом Павел Фукс обратил внимание, что Михаил Бродский во время карантина решает свои спорные бизнес-вопросы, связанные со строительством.

«6 лет она (свинья. — Ред.) пыталась построить торговый центр на Крещатике, 23-Б. Местные жители против. По этому адресу находился когда-то ресторан, который свинья хочет снести и построить здание высотой минимум в четыре этажа. И вот 31 марта свинья получила разрешение на „реконструкцию с надстройкой кафе“. Цинично, в карантин, когда местные жители лишены права на протест. Разве это не мародерство?» — отметил Фукс.

Михаил Бродский, карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 6 мая 2020
Вторник, 5 мая 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Власть не справилась с карантином, берегите себя

Власть не справилась с карантином. И дело не в антикризисных мерах. По большому счету, большинство принятых решений - формально - были вовремя и, как говорится, в правильном направлении. Дело в другом. За рапортами и сводками о рейсах, масках, полицейских патрулях и бюджетных перетрясках люди так и не увидели собственно государства.
Виталий Шабунин
Виталий Шабунин
Глава правления Центра противодействия коррупции

Что не так со спецрейсом из Китая для борьбы с COVID-19?

Совершенно не понятно, почему государственные заказчики покупают средства защиты не напрямую у китайских или корейских производителей и поставщиков, а у украинских посредников. Ведь посредники - это всегда дополнительная наценка. Почему государство, договариваясь о таких спецгрузах, не договаривается о централизованных коммерческих поставках на публичные закупки для своих заказчиков?
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему Саакашвили плохой вариант для Украины

При Саакашвили торговый дефицит Грузии по товарам вырос с 600 млн долл. до 5 млрд долл. Торговый дефицит больше, чем весь экспорт. Здесь Грузию спасают только доходы от туризма, что составляют 2,6 млрд, и ещё 2 млрд долл. денежных переводов. Извините, но если Саакашвили этой проблемы не видел в Грузии, то я не понимаю, как он будет решать ее в Украине. А в Украине эту задачу будет решить труднее, так как мы уже влезли в долги.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016