Известный бизнесмен рассказал, чем занимается Бродский во время карантина

Известный бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс раскритиковал предпринимателя Михаила Бродского за недостаточную помощь стране в борьбе с коронавирусом и обвинил в мародерстве во время карантина. Поводом для этого стали нападки со стороны Бродского в адрес Офиса Президента и, в частности, замглавы ОП Кирилла Тимошенко в связи с поставками из Китая медицинского оборудования и средств защиты, закупленных за счет средств представителей крупного бизнеса. Фукс не выбирает выражений и называет Бродского «свиньей».

«Как человек, который в отличие от свинки финансирует борьбу с коронавирусом в Украине, могу сказать, что в ОП (в том числе и Тимошенко) все же предпринимают усилия по объединению и координации власти и бизнеса», — написал Павел Фукс в своем Телеграм-канале.

Он сообщил, что в рамках штаба помощи медикам, созданного по инициативе президента Владимира Зеленского, купил два рентген-диагностических комплекса за 13 млн 400 тыс. грн и оплатил чартер с гуманитарной помощью из Женевы.

«Это всё за заработанные мной деньги, из которых уплачены налоги», — отметил он.

В то же время, по информации Фукса, фирма «Венето», принадлежащая Бродскому, передала врачам в Черкассах болгарку (электроинструмент) и 100 защитных костюмов.

При этом Павел Фукс обратил внимание, что Михаил Бродский во время карантина решает свои спорные бизнес-вопросы, связанные со строительством.

«6 лет она (свинья. — Ред.) пыталась построить торговый центр на Крещатике, 23-Б. Местные жители против. По этому адресу находился когда-то ресторан, который свинья хочет снести и построить здание высотой минимум в четыре этажа. И вот 31 марта свинья получила разрешение на „реконструкцию с надстройкой кафе“. Цинично, в карантин, когда местные жители лишены права на протест. Разве это не мародерство?» — отметил Фукс.