Бывший глава администрации Путина предложил гордиться пактом Молотова-Риббентропа

Договор, подписанный в 1939 году СССР и Германией, был достижением советской дипломатии, которым нужно гордиться, заявил бывший глава администрации президента РФ, член Совета безопасности России Сергей Иванов.
«Я считаю пакт Молотова-Риббентропа достижением советской дипломатии, которым надо гордиться», — сказал Иванов, выступая на пленарном заседании по итогам международной научной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии», передают российские СМИ.
Иванов пояснил, что благодаря заключению договора о ненападении с Германией СССР смог избежать войны на два фронта и отодвинул границу от важнейших городов страны.
«Мы хотели начать войну с Германией 40 км от Минска или в 100 км от Ленинграда? Где бы мы остановили немцев — за Уралом? Самое главное — это национальные интересы», — сказал он.
Иванов также считает, что включение в 1940 году в состав СССР Эстонии, Латвии и Литвы нельзя считать оккупацией, так как граждане этих стран «становились гражданами Советского Союза со всеми правами и обязанностями, а многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту».
Напомним, что договор о ненападении между Германией и Советским Союзом был подписан 23 августа 1939 года в Москве министрами иностранных дел двух стран Иоахимом фон Риббентропом и Вячеславом Молотовым. К договору прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении сфер интересов в Восточной Европе на случай «территориально-политического переустройства».
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