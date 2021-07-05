Суд над бывшим ректором НАУ Исаенко начнется 14 июля: нанес почти 1 млн грн убытков университету

Экс-ректора Национального авиационного университета Владимира Исаенко, у которого накануне прошли обыски, будут судить в Соломенском райсуде Киева. Материалы уголовного производства уже переданы в суд, первое заседание состоится 14 июля. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном в Реестре судебных решений.

В доме Исаенко, 18 июня прошли обыски ГБР. А с 23 февраля 2021 он находился в розыске МВД, как лицо, скрывающееся от следственных органов.

Исаенко обвиняют в грубом нарушении трудового законодательства и незаконном увольнении сотрудников (ч. 1 ст. 172) НАУ. Работники через суд добились восстановления на должностях, а университет выплатил пострадавшим сумму компенсаций в размере 893 686,63 грн. Теперь Исаенко должен возместить эти убытки госбюджету, а пока будет длиться судебный процесс - его имущество арестовано.

Как сообщают СМИ, речь идет о двух земельные участках, гараже, двух киевских квартирах (по 1/4 в каждой) и трех загородных домах.

В целом по Исаенко правоохранители расследуют уже восемь уголовных производств (мошенничество, превышение служебных полномочий, растрата государственных средств), два из которых находятся в производстве ГБР.

В частности, экс-ректора НАУ обвиняют в организации схемы коррупционного зачисления в НАУ иностранных студентов, закупке неработающих самолетов и приобретении для личных нужд автомобиля за бюджетные деньги университета.

Как известно, контракт с Исаенко был расторгнут досрочно. С должности ректора НАУ он был уволен в октябре прошлого года. После этого он вместе с частной охраной и вооруженными «титушками» несколько раз пытался блокировать админздание университета.