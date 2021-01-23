Правозащитники сообщили о более тысяче задержанных на акциях в России

Больше всего протестующих, по данным «ОВД-Инфо», задержали в Москве (300) и Санкт-Петербурге (162). В целом по РФ задержали 1090 человек, информируют правозащитники

На акциях протеста в поддержу арестованного оппозиционера Алексея Навального по всей России задержали 1090 человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» на 15:10 по Киеву.

Больше всего задержанных в Москве — 300 человек, в Санкт-Петербурге задержали 162 участника акции. Также большое число задержанных наблюдается в Новосибирске (90), Красноярске (46) и Владивостоке (35). В остальных городах, среди которых Симферополь, Севастополь, Уфа, Самара, Казань, Махачкала, Нижний Новгород, Благовещенск и Комсомольск-на-Амуре, задержали менее 30 человек в каждом.

Менее часа назад силовики разогнали протестующих на Пушкинской площади в Москве. Во время зачистки площади произошли столкновения между участниками акции и сотрудниками правоохранительных органов. Во время проведения акции и в ходе разгона протестующих силовики проводили задержания людей. Пока официальных данных о задержанных нет.

Несанкционированные акции в поддержку Навального проходят по всей России. Поводом стал арест оппозиционера на 30 суток после его возвращения из ФРГ на прошлой неделе. ФСИН обвинил его в систематических нарушениях условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

По данным столичного главка МВД, на акции на Пушкинской площади в центре Москвы собрались около 4 тыс. человек. Агентство Reuters сообщало о 10 тыс. участников.

Также сообщается, что в центре Санкт-Петербурга протестующие прорвали оцепление ОМОНа на Невском проспекте.