В центре Москвы задержали Юлию Навальную

Российские полицейские задержали жену Алексея Навального Юлию за участие в несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы. Об этом она сама сообщила в Instagram, опубликовав фотографию из автозака.

До этого она размещала в блоге кадры с акции.

Ранее сторонники Навального распространили в социальных сетях призывы провести акции в его поддержку 23 января, которые не были разрешены властями.

Акции проходят сегодня во многих городах России, есть задержанные.

Навальный был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Москвы оставил его под стражей до 15 февраля.