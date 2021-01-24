Неделя в Украине начнется с дождей, в Карпатах – сильный снег

Синоптики прогнозируют 25 января дожди, в западных областях значительные дожди с мокрым снегом, на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, на юге до 10° тепла, в западных областях на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах значительный снег, метель, на дорогах гололедица, температура ночью и днем 0-5° мороза.

Днем 26 января в юго-западной части, 27 января в восточных областях без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла (днем 26 января в южной и восточной части 3-8° тепла, ночью 27 января в Украине 0-5° мороза). В Карпатах без существенных осадков, только ночью 26 января небольшой снег, температура ночью 7-12°, днем 4-9° мороза.

28 января в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму мокрый снег и дождь, в западных областях без существенных осадков, на остальной территории небольшой снег; 29 января в Украине без существенных осадков.

Температура ночью 2-8° мороза (28 января в южной и восточной частях страны около 0°); днем от 3° мороза до 3° тепла, в южной части, 28 января и в Донецкой и Луганской областях до 6° тепла.

В Карпатах небольшой снег; температура ночью 7-12°, днем 4-9° мороза.

В Киеве и области 25 января будет дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°. 26 января ночью ожидается мокрый снег, днем без существенных осадков. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. 27 января ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег; температура ночью 0-5° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла. На дорогах местами гололедица. 28-29 января тоже без существенных осадков, лишь днем 28 января небольшой снег. Температура ночью 2-7° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.