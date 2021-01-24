В «Борисполе» задержали иностранца с 200 кг брендовой одежды

Попытке ввоза в Украину большого количества брендовых вещей помешали в пункте пропуска «Борисполь» пограничники, сотрудники СБУ и таможни.

«Вчера вечером во время оформления пассажиров авиарейса из Турции правоохранители вывели из общего потока гражданина Азербайджана. При осмотре его чемоданов обнаружили более 200 кг товаров известных торговых марок без соответствующего декларирования», — сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве предположили, что, скорее всего, иностранец надеялся на удачу и думал, что проверке он не подлежит.

«Как результат, тщательно набитые в чемоданы куртки, брюки, сумки, постельное белье и еще много других вещей таких брендов, как Louis Vuitton, Prada, Moncler, Pierre Cardin, изъяты в установленном порядке», — говорится в сообщении.

На нарушителя составлены материалы о нарушении таможенных правил.