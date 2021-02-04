Войти
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году
энергетика
Энергосистема Украины будет интегрирована с европейской в 2023 году
Байден пообещал не привлекать семью к управлению государством
позиция
Байден пообещал не привлекать семью к управлению государством

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Минфин рассчитывает нарастить объем двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд

356
Минфин рассчитывает нарастить объем двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко видит потенциал увеличения объема двусторонней торговли с Турцией до $10 млрд по сравнению с $3,7 млрд за январь-сентябрь 2020 года и $5 млрд в 2019-м.

«Объемы товарооборота в 2019-м выросли на 22,3% по сравнению с 2018-м. 2020-й для мира был сложным из-за COVID-19. Но уже в этом году мы рассчитываем на увеличение торговли», — сказал Марченко в интервью турецкому агентству «Анадолу».

Он уточнил, что Украина готова к углублению интеграции в сфере финансовых услуг, агросектора, оборонно-промышленного комплекса, однако о заключении соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) говорить пока рано.

«За последнее время переговоры существенно продвинулись в части тарифных и нетарифных ограничений, ввозных пошлин на товары и услуги. Продолжаем переговоры и поиск решений, допустимых и выгодных для обеих сторон. Ожидаем от турецкой стороны позиции по либерализации торговли товарами металлургии и предложений о доступе на рынок товаров и услуг», — прокомментировал министр финансов.

Что же касается сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе, то Украина готова к совместному производству самолетов на основе ГП «Антонов», указал он.

«Мы готовы к совместному производству самолетов на технологической основе ГП „Антонов“, а также авиационных силовых агрегатов на базе инновационной компании „Ивченко-Прогресс“. Украина благодарна президенту Турецкой Республики, а также топ-менеджменту компании Baykar Makina, которые в критическое для нашей страны время усилили нас ударными БПЛА Bayraktar. Этот контракт вывел глубину нашего партнерства на стратегический уровень, значительно усилив оборонный потенциал Украины», — отметил Марченко.

Читайте также: Миссия МВФ еще не закончила работу в Украине

По его словам, следующим шагом станет совместное производство ударного БПЛА Akinci с двигателем украинской компании «Ивченко-Прогресс».

«Сейчас в рамках этого проекта разрабатывается проект локализации производства в Турции и Украине. Знаю, там не все вопросы решены в полном объеме, но уверен, что стороны найдут приемлемое для всех решение», — подчеркнул министр финансов.

Турция, Сергей Марченко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 4 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016