Войти
Байден предложил лишить Трампа допуска к секретной информации
инициатива
Байден предложил лишить Трампа допуска к секретной информации
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту
позиция
Трамп не будет давать показания в сенате на процессе по импичменту

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

В ряде регионов Украины могут ограничить движение грузовиков и автобусов

350
В ряде регионов Украины могут ограничить движение грузовиков и автобусов

В патрульной полиции Украины предупреждают, что на территории страны усложняются погодные условия, в связи с чем в пострадавших от стихии регионах возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов.

«Сейчас ситуация на дорогах, где ожидается непогода, контролируемая и движение по автомобильным дорогам государства обеспечено. Коммунальные организации обрабатывают проезжие части противогололедными материалами. В дальнейшем, чтобы предотвратить осложнение движения и способствовать эффективной работе коммунальных служб, на территории заснеженных областей, а также в столице возможно ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов», — говорится в сообщении на странице патрульной полиции Украины в соцсети Фейсбук в воскресенье.

В ведомстве пояснили, что эти меры необходимы, чтобы защитить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения, которые могут оказаться под угрозой из-за непогоды.

Говоря о ситуации с погодой, то в патрульной полиции напомнили, что синоптики прогнозируют метели и значительный снег во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Будут порывы ветра 15-20 м/с и на дорогах гололедица. На Закарпатье — снег с дождем, гололед.

Читайте также: AstraZeneca оказалась неэффективной против штамма из ЮАР

«8 и 9 февраля непогода только наберет обороты. Значительный снег и метели охватят западные, северные, центральные и восточные области. 8 февраля в южных областях и на Прикарпатье ожидается снег с переходом в дождь, гололед и налипание мокрого снега. На Закарпатье — дождь. Днем 9 февраля синоптики прогнозируют на западе и юге страны прекращение осадков. На дорогах страны гололедица», — говорится в сообщении.

полиция, непогода
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 7 февраля 2021
Суббота, 6 февраля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему приход IKEA ничего не изменит

Глобально приход IKEA ничего не изменит. Как не изменил приход Uber, RyanAir или H&M. И в принципе такого рода инвесторы никогда и нигде ничего не меняли. Их польза только в том, что они увеличивают разнообразие товаров и услуг. Все.Почему они ничего не изменят? Все эти инвесторы - это компании, нацеленные на внутренний рынок.
Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

«Слуги» Зеленского в зеркале общественного мнения

Предыдущая власть кланялась США так, что горб на спине вырос – новая власть делает точно так же. Минские соглашения? Точно так же не выполняются. На Донбассе – ни войны, ни мира. С Порошенко никто не хотел общаться – и с Зеленским точно так же никто не желает договариваться.
Хади Заргари
Хади Заргари
третий секретарь Посольства Исламской Республики Иран в Украине

Наслідки Ісламської революції для зовнішньої політики Ірану

Аналіз та оцінка зовнішньої політики Ірану після Ісламської революції завжди були однією з тем, що приваблювали іноземних аналітиків та журналістів. Разом з тим, попри велику кількість проведених оцінок та опублікованих праць, (значною частиною на основі закордонного бачення), виникають певні непорозуміння щодо цієї теми.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016