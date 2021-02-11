Зеленский рассказал, что может приблизить встречу «Нормандской четверки»

Проработка замечаний и принятие предложенного украинской стороной в Трехсторонней контактной группе «Плана совместных шагов» приблизит встречу лидеров «Нормандской четвёрки» (Украина, Германия, Франция, Россия), заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

«К „Минску“ мое отношение очень простое. Его нужно „разобрать на детали“, прописать все шаги, привязать к датам и выполнять. Мы это и сделали. Подготовлен соответствующий документ, который не кулуарно, а открыто прорабатывался с советниками Нормандской четверки», — заявил Зеленский после рабочего визита в Донецкую область в четверг, передает Интерфакс-Украина.

По словам президента, «уже подготовлена последняя версия этого документа, а именно выполнения шагов, выполнения „Минска“ и отправлена всем сторонам».

«Мы ожидаем, что в ближайшее время стороны акцептируют документ с замечаниями, и тогда будет возможность приблизить встречу Нормандской четверки», — отметил Зеленский.