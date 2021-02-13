Facebook собирается выпустить собственные «умные» часы

Американская компания Facebook занимается разработкой «умных» часов, которые планирует выпустить на рынок в 2022 году. Об этом сообщает издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам источников, часы позволят их владельцам отправлять сообщения с помощью сервисов Facebook и пользоваться функциями для фитнеса и отслеживания состояния здоровья.
The Information пишет, что «умные» часы от Facebook будут работать через сотовую связь, независимо от смартфона. Компания также планирует разрешить устройству подключаться к сервисам медицинских и фитнес-компаний, таких как Peloton Interactive (компания по производству тренажеров с выходом в Сеть).
Также ожидается, что «умные» часы будут работать на базе операционной системы Android. Тем не менее Facebook разрабатывает свою собственную операционную систему для своих будущих устройств, отметили источники.
По данным The Information, первую версию «умных» часов Facebook выпустит к 2022 году, а часы второго поколения — в 2023 году.
Ранее The New York Times писала, что Facebook планирует создать аналог приложения Clubhouse, которое начало набирать популярность в начале 2021 года. По данным источников газеты, предварительно проект назван Firesidе, однако пока он находится на самой ранней стадии разработки и его название может измениться.
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