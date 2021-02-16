SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink

Американская компания SpaceX вывела во вторник на орбиту 60 микроспутников Starlink. Трансляция велась на ее сайте.
Отделение отсека со спутниками от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 произошло через 1 час 5 минут после запуска на высоте около 280 км.
Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 22:59 15 февраля по времени восточного побережья США (05:59 16 февраля по Киеву). Предыдущий запуск ракеты компании с аналогичным грузом состоялся 4 февраля.
После старта сотрудники SpaceX не смогли успешно вернуть первую ступень ракеты на плавучую платформу Of Course I Still Love You, она упала в Атлантический океан через несколько минут после запуска.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в 10 млрд долларов. В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.
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