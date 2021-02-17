В Украине за сутки 4 286 новых случаев коронавируса

За сутки 16 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 4 286 людям, госпитализировали 2 330 больных, не смогли спасти 147 пациентов, а выздоровели 5 927 человек.

Об этом написал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Днем ранее, 16 февраля министр сообщал о 3 143 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 февраля было зафиксировано 2 332 новых случаев коронавирусной болезни, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 случаев, 12 февраля министр сообщал о 4 773 новых больных, 11 февраля - 5 039 - случаев, 10 февраля - 3 409 случаев, 9 февраля - 2 656 случаев, 8 февраля - 2 141 случай.

Больше всего случаев во вторник снова подтвердили в Ивано-Франковской (646) и Черновицкой (386) областях, г. Киев (366), Винницкой (351) и Закарпатской (275) областях.