Янукович назвал виновных в потере Крыма и войне на Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил в аннексии Крыма и войне на Донбассе экс-главу государства Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Заявление Януковича опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», — заявил экс-президент.
Турчинов же, отметил бывший украинский лидер, подписал «преступный указ» о начале боевых действий на востоке Украины.
Накануне Верховная рада приняла постановление в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства. В заявлении депутаты называют события 2013–2014 годов «одним из ключевых моментов строительства украинского государства» и проявлением «национальной идеи свободы».
В документе парламентарии заявляют в том числе о недопустимости промедления в расследовании «дел Майдана», важности памяти о героях Небесной сотни, недопущении узурпации власти, а также о необходимости политической оценки «режима Виктора Януковича». Бывший президент считает, что действия Рады «вновь раскалывают украинское общество, разделяют его на победителей и побежденных». При этом, отметил он, экономика страны разрушена, а украинцы «ввергнуты в нищету и уныние». «Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами «революции», — добавил он.
Янукович возглавлял страну с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он покинул Украину и уехал в Россию. В Украине против него возбужден целый ряд уголовных дел. В 2019 году бывшего лидера заочно осудили за государственную измену и пособничество в «ведении агрессивной войны» и приговорили к 13 годам тюремного заключения.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016