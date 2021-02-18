Янукович назвал виновных в потере Крыма и войне на Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил в аннексии Крыма и войне на Донбассе экс-главу государства Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова. Заявление Януковича опубликовал на своей странице в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.

«Говоря об аннексии Крыма и войне на Донбассе, большинству украинцев уже давно известно, кто виновен в этих страшных преступлениях. Именно Майдан, а точнее его лидеры, Турчинов, Яценюк, Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине», — заявил экс-президент.

Турчинов же, отметил бывший украинский лидер, подписал «преступный указ» о начале боевых действий на востоке Украины.

Накануне Верховная рада приняла постановление в связи с седьмой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции достоинства. В заявлении депутаты называют события 2013–2014 годов «одним из ключевых моментов строительства украинского государства» и проявлением «национальной идеи свободы».

В документе парламентарии заявляют в том числе о недопустимости промедления в расследовании «дел Майдана», важности памяти о героях Небесной сотни, недопущении узурпации власти, а также о необходимости политической оценки «режима Виктора Януковича». Бывший президент считает, что действия Рады «вновь раскалывают украинское общество, разделяют его на победителей и побежденных». При этом, отметил он, экономика страны разрушена, а украинцы «ввергнуты в нищету и уныние». «Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова — те базовые принципы демократии, которые были лозунгами «революции», — добавил он.

Янукович возглавлял страну с 2010 по 2014 год. После Евромайдана он покинул Украину и уехал в Россию. В Украине против него возбужден целый ряд уголовных дел. В 2019 году бывшего лидера заочно осудили за государственную измену и пособничество в «ведении агрессивной войны» и приговорили к 13 годам тюремного заключения.