В Netflix рассказали, какие фильмы были заблокированы по требованию властей разных стран

Американская компания Netflix перестала показывать на своей стриминговой платформе девять фильмов и телешоу по требованию властей пяти государств. Об этом сообщает Axios со ссылкой на отчет компании, опубликованный, как утверждает издание, впервые за всю историю Netflix.
В компанию обратились власти Сингапура, Новой Зеландии, Вьетнама, Германии и Саудовской Аравии. Письменные требования, согласно документу, поступали в Netflix с 2015 по 2020 год.
Последний раз снять с показа бразильскую комедию The Last Hangover от компании потребовало сингапурское Управление по развитию медиакоммуникаций, пишет The Verge. По его же предписанию в 2019 году Netflix удалил фильм «Последнее искушение Христа», в 2018 году — телешоу Cooking on High, документальный фильм The Legend of 420 и комедийный сериал Disjointed. Кроме этих картин в список вошли:
Как сообщили Axios в компании, Netflix старается сохранить контент на платформе, но, если с властями не удается договориться, удаляет его только при наличии письменного подтвержденного запроса.
Netflix также вносила изменения в уже транслируемый контент по запросу властей. В ноябре прошлого года после обращения премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сервис изменил границы карты Польши в сериале «Дьявол по соседству». На ней Польша была обрисована в своих нынешних границах с указанием нескольких концентрационных лагерей. Из-за этого, по словам Моравецкого, могло сложиться впечатление, что их организовало польское правительство, а не нацисты.
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