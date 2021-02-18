Еврокомиссия дала Венгрии два месяца на изменение закона о неправительственных организациях

Европейская комиссия дала Венгрии два месяца на то, чтобы привести закон о неправительственных организациях (НПО) в соответствие с правом ЕС, говорится в коммюнике ЕК.

«У Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на вопросы, поднятые Европейской комиссией. В противном случае она может принять решение о возврате дела в Суд Евросоюза и предложить финансовые санкции», — отмечается в документе.

Соответствующее послание было направлено венгерскому руководству.

В 2019 году ЕК подала в суд на власти Венгрии, требуя признать необоснованным и дискриминационным местный закон, требующий от получающих иностранное финансирование НПО регистрироваться и предоставлять отчетность. ЕК в своем исковом обращении просила суд установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях свободу передвижения капитала, свободу ассоциации и право на защиту личных данных.

Закон в Венгрии обязывает НПО отчитываться в тех случаях, когда они прямо или косвенно получают иностранную помощь, превышающую определенный порог. Предусмотрена также возможность применения санкций к организациям, не выполняющим эти требования.