Еврокомиссия дала Венгрии два месяца на изменение закона о неправительственных организациях

Европейская комиссия дала Венгрии два месяца на то, чтобы привести закон о неправительственных организациях (НПО) в соответствие с правом ЕС, говорится в коммюнике ЕК.
«У Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на вопросы, поднятые Европейской комиссией. В противном случае она может принять решение о возврате дела в Суд Евросоюза и предложить финансовые санкции», — отмечается в документе.
Соответствующее послание было направлено венгерскому руководству.
В 2019 году ЕК подала в суд на власти Венгрии, требуя признать необоснованным и дискриминационным местный закон, требующий от получающих иностранное финансирование НПО регистрироваться и предоставлять отчетность. ЕК в своем исковом обращении просила суд установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях свободу передвижения капитала, свободу ассоциации и право на защиту личных данных.
Закон в Венгрии обязывает НПО отчитываться в тех случаях, когда они прямо или косвенно получают иностранную помощь, превышающую определенный порог. Предусмотрена также возможность применения санкций к организациям, не выполняющим эти требования.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016