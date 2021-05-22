ЕС может начать делать заявления от имени 26 стран, игнорируя позицию Венгрии

В Евросоюзе рассматривают возможность начать делать заявления от имени 26 членов, а не всех 27. Это может произойти после серии вето Венгрии по ряду вопросов.
Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на заявление дипломата ЕС.
«Это замечание последовало за рядом вето Венгрии на уровне ЕС по международным делам», — пишет издание.
В апреле Венгрия заблокировала заявление ЕС с критикой китайского закона о безопасности в Гонконге, а 18 мая — отказалась присоединиться к 26 другим министрам иностранных дел в призыве к перемирию в израильско-палестинском конфликте.
Затем в пятницу Венгрия заявила, что не может одобрить соглашение ЕС о торговле и развитии со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана, потому что это приведет к увеличению числа мигрантов в блоке.
На вопрос, как другие страны ЕС относятся к венгерским вето, дипломат ЕС, попросивший не называть его имени, сказал, что остальная часть блока недовольна.
«Мы последовательно соглашаемся по очень важным международным вопросам с 26 и не можем согласиться с 27. Это нехорошо. Возможность делать заявления на 26-м шаге, безусловно, есть, но это не предпочтительно», — сказал он.
В то же время он добавил, что такой шаг «не ослабит ЕС в глобальном масштабе».
Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала более жесткое заявление Вышеградской группы по России.
Напомним, Венгрия единственная из стран «Вышеградской четверки» не стала высылать российских дипломатов из солидарности с Чехией. Польша и Словакия объявили о выдворении сотрудников дипмиссий РФ.
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