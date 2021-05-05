Венгрия стала лидером по вакцинации в ЕС

Венгрия стала первым государством в Евросоюзе, где более половины населения старше 18 лет (50,5%) получили хотя бы одну дозу вакцины от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в среду на официальном сайте Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.
Обе дозы одного из зарегистрированных в стране препаратов получили 25,8% взрослого населения Венгрии. На втором месте по темпам вакцинации расположилась Мальта (47,1% и 25% соответственно). Тройку лидеров среди стран Евросоюза по количеству совершеннолетних граждан, сделавших хотя бы одну инъекцию, замкнула Финляндия (38,4%), а по полностью привитым — Дания (14,4%). В числе отстающих находятся Болгария (10,7% граждан с одной инъекцией, 3,8% с двумя) и Латвия (13,9% и 2,5%).
Среди европейских стран, не являющихся членами ЕС, высокий результат показала Исландия, где 39% населения получили хотя бы один компонент вакцины.
Согласно опубликованным данным, первую дозу вакцины к настоящему времени получили 30,4% населения стран Евросоюза и не входящих в него Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, обе инъекции сделали 11,3%. Всего же в ЕС сделали 154,1 млн прививок от коронавирусной инфекции.
Напомним, что в январе Венгрия самостоятельно зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» и таким образом стала первой страной в ЕС, которая одобрила ее применение на своей территории (второй в марте этого года стала Словакия).
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