В Керчи и трех районах Крыма ввели режим ЧС

«Власти» аннексированного Крыма приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Керчи и трех районах на востоке полуострова. Движение по части трассы «Таврида» из-за снегопада будет перекрыто с 15:30, сообщил в пятницу в эфире телеканала «Крым-24» «вице-премьер» региона Евгений Кабанов.

«У нас сегодня аномальная погода. Буквально несколько минут назад глава республики принял решение ввести режим. ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского района и города Керчи в связи с тем, что циклон усиливается», — сказал Кабанов.

Он добавил, «что нормативного объема техники для уборки уже недостаточно». «Поэтому было принято решение, что в 15:30 мы закрываем движение по трассе „Таврида“ от Белогорска до Керчи в полном объеме, дабы не увеличить транспортный поток», — отметил он.

В восточной части Крыма за минувшие сутки выпало 27−30 мм осадков — по словам синоптиков, это месячная норма для региона. Движение по Крымскому мосту было впервые перекрыто. По данным МЧС Крыма, на подъездах к мосту в направлении Краснодар — Керчь образовался затор длиной около километра, в пробке стоят более 200 автомобилей, в том числе 56 грузовиков и восемь автобусов.