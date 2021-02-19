В Финляндии собирают давать срок тем, кто отказывается от тестирования на COVID

Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект, который подразумевает ужесточение наказания за отказ от медицинского обследования и тестирования на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального благополучия и здравоохранения.
Предложение министерства заключается в том, чтобы дать местным органам здравоохранения и врачам полномочия проводить обязательные медосмотры и тестировать на COVID-19 в отдельных случаях: при въезде в Финляндию граждан из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой, при въезде в определенные периоды или для некоторых категорий работников.
Региональные органы здравоохранения могут, в том числе, принимать решение проводить медосмотры в аэропортах. Если граждане, в отношении которых назначили обязательный осмотр и тестирование, откажутся, им может грозить штраф или лишение свободы на срок до трех месяцев.
Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс. Ожидается, что парламент рассмотрит и примет законопроект уже сегодня, а вступит в силу он с 22 февраля.
Накануне ученые из Хельсинкского университета сообщили об обнаружении ранее не известной мутации коронавируса. Штамм, получивший название Fin-796H и выявленный в южной части страны, одновременно имеет черты британского и южноафриканского штаммов. Ученые отметили, что выявление этого варианта может быть затруднено при ПЦР-тестировании.
По данным Минздрава, в Финляндии с начала пандемии заболели почти 400 тыс. человек, 33 тыс. из них выздоровели, более 10 тыс. умерли.
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