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В Украине снова менее 5000 случаев инфицирования COVID-19 за сутки

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В Украине снова менее 5000 случаев инфицирования COVID-19 за сутки

В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 4 489 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели — 1 557 человек, умерли 58 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 февраля 2021 года. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2445 человек, летальных случаев — 58, выздоровели — 1557 человек», — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

Днем ранее, 20 февраля сообщалось о 6 295 случаях заболевания COVID-19, 19 февраля министр информировал о 6 531 новых случаях инфицирования, 18 февраля было зафиксировано 6 237 случаев коронавирусной болезни, 17 февраля сообщалось о 4 286 случаях, 16 февраля — 3 143 новых случаев, 15 февраля — 2 332 случаев, 14 февраля сообщалось о 3 094 случаях инфицирования COVID-19, 13 февраля было 5 182 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 304 456 человек, 25 103 человек — умерли, выздоровели — 1 146 073 человек.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

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