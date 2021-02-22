Очки оказались полезны во время пандемии коронавируса

Люди, носящие очки, оказались более защищенными в условиях пандемии коронавируса, чем те, кто не использует такой аксессуар. Соответствующую информацию распространило издание The Sunday Telegraph со ссылкой на данные индийских ученых.

Исследователи опросили 304 пациентов с коронавирусом и выяснили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени. Ученые пришли к выводу, что носящие очки по восемь часов в день реже заражаются коронавирусом. Это связано с тем, что люди в очках реже трогают лицо и глаза.