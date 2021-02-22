Треть украинцев считают, что предпосылкой Майдана послужило улучшение экономической ситуации

Практически для каждого второго украинца события Революции Достоинства ассоциируются с осознанной борьбой населения за собственные права и свободы, еще почти треть населения считает её борьбой украинцев за независимость собственной государства, свидетельствуют данные социологического исследования Центра стратегического развития территорий.

Так, согласно опросу, у 24% респондентов слово «майдан» ассоциируется с революцией, у 20% — с названием Революции Достоинства, у 18% — с площадью, у 16% — с сопротивлением народа власти, у 13% — со всеукраинским массовым многодневным протестом, у 9% — с названием трех революций.

При этом, на вопрос, «с чем у вас ассоциируются события Революции Достоинства?», 45% респондентов ответили, что с осознанной борьбой граждан за защиту прав и ценностей, 29% — с борьбой за независимость Украины, 25% — с борьбой против коррупции и олигархов, 10% — с результатом договоренности олигархических кругов Украины, 15% — с государственным переворотом, осуществленным при поддержке Запада, 20% с госпереворотом, который был подготовлен политической оппозицией, 6% — со спецоперацией Кремля по захвату части территории Украины, 8% — с борьбой между Востоком и Западом страны, а 6% затруднились ответить.

Кроме того, 30% респондентов считают, что предпосылкой к Революции Достоинства стало улучшение экономической ситуации, 39% — конфликт между разными регионами страны, 41% — попытка узурпировать власть командой Виктора Януковича, по 26% — систематическое нарушение гражданских прав и свобод и усиление власти олигархов и противостояние между ними, 33% — усиление коррупции, 10% — политическое давление и преследование оппозиции, 16% — уничтожение национальной самобытности украинцев, 21% — попытка стран Запада усилить контроль над Украиной, 11% — незавершенность процессов предыдущих революций, 31% — пророссийская политика власти и угроза возвращения Украины в советское прошлое, а 7% — затруднились ответить.

Причинами выхода людей на Майдан 58% респондентов считают избиение студентов 30 ноября 2013 года, 55% — отказ подписать ассоциацию с ЕС и объявление курса на вступление в Таможенный союз, 40% — желание немедленно лишить власти Виктора Януковича и его команду, 24% — требования наказать виновных в нарушениях властью прав и свобод граждан, 8% — считают, что протестующих вывели оппозиционные политики, 20% — считают, что люди выходили на Майдан за деньги, а 2% затруднились ответить.

Исследование проводилось Центром стратегического развития территорий в период с 4 по 18 декабря 2020 года при поддержке Национального мемориального комплекса «Героев небесной сотни — Национальный музей Революции Достоинства». В формате личного интервью было опрошено 2 188 человек из всех регионов страны, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Погрешность не превышает 2,1%.