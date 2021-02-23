Курс биткоина упал ниже $50 тысяч

Курс биткоина падал 23 февраля до отметки $49,9 тыс., следует из данных биржи Coindesk. По состоянию на утро по Киеву стоимость криптовалюты находится на уровне $50,6 тыс., за прошедшие сутки она снизилась на 9,4%.
Цена актива начала падать после того, как накануне она обновила исторический максимум $58 тыс. При этом еще 2 января стоимость биткоина составляла $33 тыс.
Аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan Chase недавно назвали биткоин худшим способом защиты от падения цен на акции. По их мнению, текущая цена этой криптовалюты существенно выше ее справедливой стоимости. Аналитики уверены, что крупные инвестиции в биткоин увеличивают его корреляцию с циклическими активами, что делает актив менее привлекательным для диверсификации портфеля.
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