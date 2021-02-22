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Посол Британии намекнула, что Запад больше не будет настаивать на сохранении Сытника

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Посол Британии намекнула, что Запад больше не будет настаивать на сохранении Сытника

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс подчеркнула необходимость сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро, но отметила, что выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом.

Об этом она сказала в интервью «Европейской правде».

«Я знаю, что статус НАБУ действительно должен быть урегулирован после прошлогоднего решения Конституционного суда — на что и направлен этот правительственный законопроект. При этом правительство должно обеспечить, чтобы Бюро в случае принятия этих изменений оставалось полностью эффективным в своей деятельности, а его независимость была защищенной», — сказала Симмонс.

«А вопрос Артема Сытника — это для меня отдельный, совершенно отдельный вопрос», — добавила она.

«Это не мое дело — говорить украинской власти, как ей действовать, да еще и по таким деталям. А для меня и других государств-партнеров Украины важно, чтобы антикоррупционные органы сохранили независимость и способность эффективно работать», — заявила Симмонс.

«Выбор руководителей антикоррупционных институтов остается за украинским правительством и обществом», — отметила она.

Президент Владимир Зеленский ранее заверил послов G7, что гарантирует сохранение должности директора Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником, несмотря на решение Конституционного суда.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Великобритания, НАБУ, Артем Сытник
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Понедельник, 22 февраля 2021
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