Вождь индейцев чероки потребовал от компании Jeep не использовать название народа

Вождь проживающего в США индейского народа чероки Чак Хоскин-младший потребовал от компании Jeep прекратить использовать наименование народа в названии автомобилей Jeep Grand Cherokee и Jeep Cherokee. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNN.
«Я думаю, что в этой стране мы живем в такое время и в такую эпоху, когда настала пора и корпорациям, и спортивным командам перестать использовать коренные американские наименования, изображения и названия талисманов для их продукции... Я не сомневаюсь в их добрых намерениях, но нам не делает чести, когда наше имя приклеено на борт автомобиля», — заявил Хоскин-младший.
В свою очередь представители компании отметили, что наименования автомобилей тщательно отбираются и оберегаются в течение долгих лет, чтобы чтить и почитать коренные американские народы за их благородство, доблесть и гордость. «Мы как никогда ранее готовы вести уважительный и открытый диалог с вождем народа чероки Чаком Хоскиным», — добавили в компании.
Однако Хоскин подчеркнул, что не существует никаких условий, при которых было бы приемлемо использование компанией наименования племени. «Это самое ценное, что у нас есть. Это часть нашей идентичности», — подчеркнул он.
Согласно данным телеканала, автомобили марки Jeep Cherokee выпускались с 1974 по 2001 год, производство автомобилей под таким названием возобновилось в 2013 году. В 1993 году появилась модель Jeep Grand Cherokee.
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