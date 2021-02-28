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В ЕС поддержали требование президента Молдовы о роспуске парламента

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В ЕС поддержали требование президента Молдовы о роспуске парламента

Глава Евросовета Шарль Мишель в воскресенье поддержал требование президента Молдовы Майи Санду о скорейшем роспуске парламента страны и высказался за активизацию борьбы с коррупцией в стране.

«Хочу передать важный посыл о поддержке со стороны ЕС усилий госпожи Санду в борьбе с коррупцией. ...Те, кто был вовлечены в беззаконие, не должны принимать участие в строительстве будущего Молдовы, поэтому досрочные выборы в парламент могут воплотить это в жизнь. Мы ждем, чтобы все политические деятели руководствовались интересами граждан Республики Молдова. Госпожа президент, Европа на вашей стороне», — сказал он на брифинге после встречи с Санду в Кишиневе, куда прибыл в рамках поездки в Молдавию, Грузию и Украину.

Он добавил, что ЕС финансирует множество проектов по развитию инфраструктуры республики, гражданского общества и реформирование страны. «Наша поддержка идет бок о бок с реализацией реформ. Госпожа президент, выбор граждан в вашу пользу продиктован ожиданиями людей лучшей жизни, реализации реформ», — отметил Мишель.

Напомним, что после победы на президентских выборах в Молдавии бывшего лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду в стране начался политический кризис. Ее сторонники в ходе акций протеста стали требовать отставки сформированного Партией социалистов Республики Молдова правительства и досрочных выборов в законодательный орган, так как Молдова является парламентской республикой. Под давлением оппозиции в отставку ушел премьер-министр Ион Кику.

Однако теперь президент блокирует утверждение нового кабинета, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Оппоненты Санду обратились в Конституционный суд, в постановлении которого говорится о неправомерных действиях президента. Вместе с тем Санду заявила, что готова к импичменту, так как уверена, что он не будет поддержан на референдуме.

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Ранее с критикой в адрес парламента Молдовы выступил глава постоянной делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко. Партия социалистов и партия «Шор», сформировавшие парламентское большинство, обвинили дипломата в грубом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства. Тогда в защиту Михалко с коллективным заявлением выступили послы стран ЕС, напомнив о международных обязательствах Молдовы.

Молдова, Шарль Мишель
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