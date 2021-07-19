Байден обвинил Китай в содействии хакерам

Власти в Пекине, возможно, содействуют атакам находящихся в Китае хакеров на компьютерные сети в США. С таким заявлением выступил в понедельник президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
При этом американский лидер утверждал, что власти и Китая, и России, по сути, покрывают таких преступных элементов из числа хакеров. «Мое понимание заключается в том, что китайское правительство, подобно российскому правительству, не занимается этим (то есть некоторыми кибератаками на США — Ред.) само, но защищает тех, кто этим занимается. И, возможно, даже содействует им в этой их деятельности. В этом может заключаться разница (между Россией и Китаем в данном конкретном случае — Ред.)», — сказал Байден.
Глава администрации США добавил, что во вторник ему будет предоставлен «детальный доклад» по данному вопросу. От дополнительных комментариев Байден отказался.
Ранее американское правительство обвинило злоумышленников, связанных с Министерством государственной безопасности КНР, в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками по НАТО и некоторыми другими зарубежными партнерами выразил мнение, что КНР ведет злонамеренную деятельность в киберпространстве и предупредил о намерении принимать ответные меры.
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