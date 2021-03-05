В первой стране Африки началась вакцинация препаратом Pfizer

Массовая вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer началась в пятницу в первой стране Африки — Руанде. Об этом сообщило информационное агентство Руанды, указав, что вакцине Pfizer требуется для хранения и перевозки постоянная температура минус 70 градусов по Цельсию.
«Явка населения в прививочные центры хорошая», — заявил министр здравоохранения Руанды Даниэль Нгамидже. По его словам, в стране сейчас действуют 500 центров вакцинации. Для доставки вакцины Pfizer используются вертолеты, создана также необходимая инфраструктура для ее хранения, которая включает специальные холодильные установки.
Руанда получила 4 марта в рамках программы COVAX 102 960 доз вакцины Pfizer и 240 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Правительство поставило цель вакцинировать к концу текущего года каждого третьего жителя страны. К июню 2022 года там планируют довести до 60% число привившихся руандийцев. Численность населения Руанды сейчас достигает 12,9 млн человек.
Cозданная при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) программа COVAX призвана поддерживать создание производственных мощностей и проводить закупки вакцин от коронавируса. Согласно ее условиям, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств. Программа позволит 92 странам мира получить вакцину на льготных условиях. Ожидается, что государства Африки получат через COVAX на безвозмездной основе 600 млн доз вакцины от коронавируса.
В Руанде выявлено 19 111 инфицированных коронавирусом, умерли 265 человек.
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