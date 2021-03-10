Глава НБУ Шевченко заразился коронавирусом

У главы Национального банка Кирилл Шевченко подтвердили коронавирус. Сейчас он находится на самоизоляции.

Об этом Кирилл Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

«Хочу сообщить, что я заболел COVID, в связи с чем, конечно, нахожусь на самоизоляции сейчас. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на скорейшее выздоровление и возвращение к offline жизни», — написал он.

Напомним, за минувшие сутки, 9 марта, в Украине подтвердили 6 377 новых случаев коронавируса. Это почти вдвое больше, чем днем ранее, когда было 3621 случай. Больше всего заражений выявили в Киеве, Одесской и Винницкой областях.