Зеленский заявил об очищении команды от случайных людей и засланных казачков

Партия «Слуга народа» постепенно очищается от случайных людей и засланных казачков. Об этом, как сообщает РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский сказал во время съезда партии «Слуга народа», который транслировался на Youtube.

Как отметил президент, партия начинает новый этап.

«Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорят, и от случайных людей. Есть и такие», — сказал он.

Зеленский попросил тех, кто «до сих пор не понял разницы между настоящей мнением народа и своей Фейсбук-пузырем, или штурмом некоторых журналистов и анонимных телеграмм-каналов о „все пропало“, лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас».

Зеленский попросил членов партии «Слуга народа» несколько вещей: быть постоянно на передовой реальных изменений, сосредоточиться на действительно важных законах, а не на мелочах, что имитируют бурную деятельность.

«Нужен осмысленный подход к политике и государственному управлению. Должны думать на несколько шагов вперед», — добавил он.

Зеленский также попросил обеспечить единство в Верховной раде. «Мы никогда не сделаем нашу Украину единой, если сами не будем сплоченными. По моему мнению, у вас могут быть дискуссии относительно деталей. Но когда речь идет о принципиальных вещах, на табло всегда должно быть минимум 226 наших голосов, голосов „Слуги народа“. И вам должно быть безразлично, как голосуют другие партии», — сказал президент.

Участие в работе съезда также принимают председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Согласно повестке дня, партия должна утвердить в новой редакции устав и программу, а также переизбрать высшие руководящие органы политсилы.