Актриса разделась на вручении премии «Сезар» в знак протеста

Французская актриса Корина Масьеро разделась на сцене во время церемонии вручения премии «Сезар» в знак протеста против закрытия учреждений культуры из-за распространения коронавируса, передает RTL.
Масьеро должна была вручать премию за лучший костюм. На сцене она появилась в костюме осла, облитая красной краской. Актриса высказалась в поддержку активистов, которые протестуют во французских театрах, закрытых из-за пандемии коронавируса.
Во время речи Масьеро сняла ослиную шкуру, под которой оказалось платье, также залитое красной краской. Через несколько секунд актриса сняла и его, оставшись полностью обнаженной. На ее груди была надпись «Нет культуры — нет будущего», на спине — «Верни нам искусство, Жан», которая, вероятно, является обращением к премьер-министру Франции Жану Кастексу.
Вторая волна ограничения из-за COVID-19 во Франции началась 30 октября. В рамках новых ограничений из-за роста заболеваемости были закрыты учреждения культуры, в том числе театры и концертные залы.
В начале марта работники сферы культуры начали выражать недовольство закрытием учреждением и требовать возобновления их работы. Движение началось в театре «Одеон» в Париже более недели назад, где активисты, в том числе актеры, музыканты и технические специалисты, заняли здание в знак протеста.
К движению за открытие театров и залов присоединились и другие учреждения Франции. По данным France Bleu, в протесте принимают участие более 20 учреждений, в том числе в Нанте, Безансоне, Тулузе.
Церемония вручения наград премии «Сезар» прошла в Париже в 46-й раз. Лучшим фильмом была признана картина «Счастливо оставаться» режиссера Альбера Дюпонтеля. Она также победила в номинациях на лучшие декорации, лучший сценарий и лучшую операторскую работу.
Фильм «Девочки» Себастьена Лифшица получил награды в трех номинациях: лучший документальный фильм, лучший звук и лучший монтаж.
Лучшей актрисой стала Лор Калями за роль в картине «Антуанетта в Севенье», лучшим актером — Сами Буаджила за фильм «Сын».
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