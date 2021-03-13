Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Биткоин в ходе торговой сессии подорожал на 5,43% — до $59,06 тыс., свидетельствуют данные торгов на 12:21 по Киеву.
В 12:28 по Киеву биткоин торговался на отметке $59,37 тыс. (+5,89%) и обновил исторический максимум.
С конца января стоимость биткоина росла четыре недели подряд. В целом за февраль биткоин подорожал почти в два раза с 32 тысяч долларов в конце января.
Однако на последней неделе февраля стоимость криптовалюты резко откатилась вниз после достижения нового исторического рекорда в 58,352 тысячи долларов. Биткоин 22 февраля упал ниже психологической отметки 50 тысяч долларов, а 26 февраля подешевел примерно до 44,5 тысячи долларов (почти на 12% за сутки). Затем цена снова перешла к росту.
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