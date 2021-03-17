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В Украине будет сыро и пока еще не очень тепло

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В Украине будет сыро и пока еще не очень тепло

В Украине 17 марта прогнозируется в большинстве регионов дождь, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла, в южных областях до 12° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В южной части дожди, температура ночью 1-6° тепла, днем 7-12°. На остальной территории небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом, только в северных областях ночью без существенных осадков, температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла (в Карпатах значительный снег, температура ночью 1-6° мороза). На дорогах западных областей ночью и утром местами гололедица. Ветер северо-восточный (на юге и востоке страны — юго-восточный), 5-10 м/с», — говорится в сообщении.

В Киеве и области в среду ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. В столице температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла, на Киевщине ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.

Согласно прогнозу, в Украине 18 марта в южной части, днем и восточных областях умеренные, на остальной территории небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.19 марта в Украине, кроме западных областей, местами небольшие осадки преимущественно мокрый снег и дождь. Ночью и утром на дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, 19 марта в западных и северных областях 0-5° мороза; днем 1-6° тепла, на крайнем юге страны местами до 9° тепла.

В столичном регионе 18-19 марта небольшой мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18 марта от 3° тепла до 2° мороза, 19 марта 0-5° мороза; днем 1-6° тепла.

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Существенные осадки на 20-21 марта в Украине не прогнозируются, только 20 марта ночью в восточных областях небольшой мокрый снег. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в западных и северных областях 0-5° мороза; днем 1-6° тепла, в южных областях до 10° тепла.

На Киевщине 20-21 марта без существенных осадков. Температура ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

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