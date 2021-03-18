Власти двух десятков штатов подали иск к Байдену из-за нефтепровода Keystone XL

Власти 21 американского штата подали иск к администрации президента Джо Байдена, они требуют отменить решение о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. Исковое заявление поступило в среду в федеральный окружной суд Южного округа штата Техас, сообщается в его электронной базе данных.
Байден после вступления в должность в январе подписал не менее 15 указов. В их числе было распоряжение об отмене строительства нефтепровода Keystone XL. Истцы настаивают на том, что новый американский лидер превысил свои полномочия, когда принял данное решение. Они требуют признать соответствующий указ неконституционным и отменить.
Инициаторами подачи иска являются генпрокуроры штатов Техас и Монтана. Они подчеркивают, что из-за отмены строительства нефтепровода не менее 12 тыс. человек в штатах Монтана, Южная Дакота, Небраска и Канзас не смогут получить работу. Власти многих штатов лишатся потенциальной прибыли. По мнению истцов, вопрос о строительстве Keystone XL следовало согласовать с Конгрессом США.
«С первого дня своего пребывания в должности президент Байден поставил перед собой задачу свести на нет все успехи предыдущей администрации, полностью игнорируя конституционные ограничения его власти», — говорится в публикации на сайте генпрокурора Техаса Кена Пакстона. Он назвал решение американского лидера об отзыве разрешения на строительство трубопровода незаконным.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее заявил, что Оттава разочарована решением Байдена относительно Keystone XL. Трубопровод должен был позволить доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана.
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