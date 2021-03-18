Войти
В США готовят масштабное повышение налогов
инициатива
В США готовят масштабное повышение налогов
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»
позиция
Разумков считает, что депутаты не могут нести ответственность за «Харьковские соглашения»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Власти двух десятков штатов подали иск к Байдену из-за нефтепровода Keystone XL

231
Власти двух десятков штатов подали иск к Байдену из-за нефтепровода Keystone XL

Власти 21 американского штата подали иск к администрации президента Джо Байдена, они требуют отменить решение о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США. Исковое заявление поступило в среду в федеральный окружной суд Южного округа штата Техас, сообщается в его электронной базе данных.

Байден после вступления в должность в январе подписал не менее 15 указов. В их числе было распоряжение об отмене строительства нефтепровода Keystone XL. Истцы настаивают на том, что новый американский лидер превысил свои полномочия, когда принял данное решение. Они требуют признать соответствующий указ неконституционным и отменить.

Инициаторами подачи иска являются генпрокуроры штатов Техас и Монтана. Они подчеркивают, что из-за отмены строительства нефтепровода не менее 12 тыс. человек в штатах Монтана, Южная Дакота, Небраска и Канзас не смогут получить работу. Власти многих штатов лишатся потенциальной прибыли. По мнению истцов, вопрос о строительстве Keystone XL следовало согласовать с Конгрессом США.

«С первого дня своего пребывания в должности президент Байден поставил перед собой задачу свести на нет все успехи предыдущей администрации, полностью игнорируя конституционные ограничения его власти», — говорится в публикации на сайте генпрокурора Техаса Кена Пакстона. Он назвал решение американского лидера об отзыве разрешения на строительство трубопровода незаконным.

Читайте также: Умер отрицавший наличие в Танзании коронавируса президент Магуфули

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее заявил, что Оттава разочарована решением Байдена относительно Keystone XL. Трубопровод должен был позволить доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана.

Keystone XL, Джо Байден
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 18 марта 2021
Среда, 17 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Вакцина искренности против пандемии озлобленности

Стартовавший недавно авторский проект Оксаны Марченко «Паломница», вопреки «неформатности» тематики, с точки зрения неких «канонов хайповости» YouTube, вызвал очень оживленный интерес и стремительно набирает популярность.
Светлана Кушнир
Светлана Кушнир
политолог

«Не верю!» - естественная реакция на «Старые песни о главном» от Зеленского

Зеленский пытается исполнять роль «слуги народа» Голобородько, а получается «второй Порошенко». И даже слова про борьбу с олигархами – это на самом деле старая песня Порошенко. Слова и музыка Петра Порошенко, исполняет Владимир Зеленский.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинскому народу. Ключевые моменты.В новом видео Зеленский заявил курс на «деолигархизацию». Но на самом деле «Я Ваш приговор» не сказал ничего нового, он просто продолжает копировать Порошенко. И даже говорит теми же словами.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016