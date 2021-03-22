Доступных кредитов под 5-7-9% выдали уже почти на 27 миллиардов

По программе «Доступные кредитов 5-7-9%» банки выдали 10 942 кредитов на общую сумму почти 27 миллиардов гривен, больше всего — в сельском хозяйстве.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Из общей суммы больше средств пошли на рефинансирование ранее полученных займов, а именно 13,5 млрд грн (около 50%). Еще 8,6 млрд грн предприниматели получили в качестве антикризисных кредитов на пополнение оборотных средств под 0% (31,9%), а 4,8 млрд грн — на капитальные инвестиции.
Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (20%) и промышленной переработки (15%). По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская, а также Киевская области.
За последнюю неделю было подписано еще 573 договора на сумму 1,5 млрд грн. Из них 957 млн грн — антикризисные кредиты, 269 млн грн — рефинансирование ранее выданных кредитов, а сумма инвестиционных кредитов составила 270 млн грн.
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