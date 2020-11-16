Программа «5-7-9» используется банками для спасения своих клиентов от дефолта по старым займам

По состоянию на 10 ноября количество выданных по программе займов увеличилось до 5373, а их объем — до 12690 млн грн. Основным пользователем программы является аграрный сектор, на который приходится свыше половины общего объема предоставленных кредитов, пишет ZN.ua.

Самое большое количество кредитов было выдано государственными банками (кроме Укрэксимбанка), но, с точки зрения объемов, с большим отрывом лидирует «Райффайзен Банк Аваль» (3 млрд грн, или около четверти от общего объема). На второй позиции — ПУМБ (1,7 млрд грн), на третьей — «Креди Агриколь Банк» (1,6 млрд), на четвертой — Кредобанк (1,3 млрд) и только после них идет тройка государственных банков (Приватбанк, Укргазбанк и Ощадбанк) с объемом свыше 1 млрд грн у каждого.

Около 72% (9,1 млрд грн) от общего объема предоставленных в пределах программы кредитов — это кредиты на рефинансирование ранее полученных займов, в то время как доля новых инвестиционных кредитов (предоставляемых преимущественно государственными банками) составляет всего 19% (2,4 млрд), антикризисных кредитов по ставке 3% — 9% (1,1 млрд грн).

Таким образом, можно констатировать, что программа 5—7—9% фактически используется банками для спасения своих клиентов от возможного дефолта по ранее полученным займам. Такой результат вполне приемлем, особенно в условиях кризиса, но у него очень мало общего с целью программы, заявленной на старте.