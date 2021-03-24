В Сингапуре блогер заплатит $98 тыс. за клевету в Facebook в адрес премьера

Суд Сингапура в среду потребовал от местного блогера Леона Зе Хяня выплатить премьер-министру Ли Сянь Луну компенсацию в размере 133 тыс. сингапурских долларов ($98,8 тыс.) в связи с распространением в Facebook недостоверной информации. Об этом говорится в опубликованном сообщении судебного органа средней инстанции.
«У ответчика не было оснований утверждать, что клеветнические слова могли не касаться Ли Сянь Луна. Высказывания предполагают, что господин Ли был якобы замешан в серьезной преступной деятельности», — указывается в заявлении судьи Аэдита Абдуллы.
Блогер в ноябре 2018 году опубликовал в Facebook материал, прикрепив ссылку на малайзийский новостной портал The Coverage. Там была размещена статья, в которой утверждалось, что экс-премьер Малайзии Наджиб Разак заключил «тайную сделку» с Ли Сянь Луном, которая касалась нелегальных транзакций через сингапурские банки похищенных средств государственного инвестфонда 1MDB.
Адвокаты главы правительства потребовали взыскать 150 тыс. сингапурских долларов ($111,4 тыс.), представители подсудимого настаивали на компенсации в размере 1 сингапурского доллара (70 центов США).
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