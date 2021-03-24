Адвокат заявила о проблемах со здоровьем у Алексея Навального

У российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, наблюдаются проблемы со здоровьем. Об этом СМИ заявила его адвокат Ольга Михайлова.
«У Алексея развивается болезнь позвоночника — у него сильно болела спина. В пятницу (19 марта) его осмотрел невролог, который был привезен ФСИНом. Но ему не сказали ни диагноз, ни какое необходимо лечение», — сообщила адвокат оппозиционера.
По ее словам, в понедельник, 22 марта, Навальному принесли две таблетки ибупрофена, сообщив, что их ему назначил врач. «Вчера у него был адвокат. Алексей сказал, что у него сильные боли в позвоночнике и ноге, нога начала отниматься. Это может быть связано и с условиями транспортировки — эта проблема у него началась в СИЗО, и со скованностью движений, он мало ходит, мало двигается. Может быть, это связано с отравлением, мы не знаем. Еще это очень тревожно, потому что нас сегодня к нему не пустили», — рассказала адвокат.
Отметим, что ранее Навальный не жаловался на здоровье. В Instagram Алексея Навального недавно было опубликовано сообщение, в котором российский оппозиционер рассказал о «любимых моментах дня» в колонии.
Первым «любимым моментом» Навальный назвал утреннее построение, когда в 6:10 все заключенные слушают гимн России. Вторым «любимым моментом» Навальный назвал зарядку во дворе колонии, в конце которой заключенные маршируют на месте.
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