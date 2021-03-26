В Беларуси более 100 человек осудили за насилие против силовиков или угрозы им

Белорусские суды вынесли приговоры в отношении свыше 100 человек по уголовным делам, связанным с насилием либо угрозой его применения в отношении сотрудников внутренних дел или их близких. Об этом сообщает в пятницу Генеральная прокуратура страны.

«На текущий момент в суд передано 109 таких уголовных дел в отношении 147 лиц. Осуждено свыше 100 граждан, из них 67 — к лишению свободы, 33 — ограничению свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа», — отметили в ведомстве.

Акции протеста проходят в Беларуси с 9 августа прошлого года, когда состоялись президентские выборы. На них, по данным ЦИК, со значительным перевесом победил действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, которая не признала результаты и покинула страну. Самые массовые протесты прошли после объявления итогов голосования, в первые дни они выливались в столкновения с силовиками. В настоящий момент продолжаются немногочисленные локальные протесты, однако оппозиция призывает возобновить весной масштабные митинги и шествия.